واشنطن تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء.. وتوقيع لسفيرها (صورة)

اعتمدت الولايات المتحدة، السبت، خريطة رسمية للمغرب تضم منطقة الصحراء الغربية، خلال مراسم أقيمت في السفارة الأميركية في الرباط.



وقال السفير ديفيد فيشر "هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان الرئيس دونالد ترامب قبل أيام، الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية"، قبل أن يوقع "الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية لمملكة المغرب".





وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "باتت تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية".



وأوضح بيان للبيت الأبيض، الخميس، أن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية"، مضيفاً: "لذلك اعتباراً من اليوم تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية، وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".



كما تابع: "تعتقد أميركا أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خياراً واقعياً لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".



جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل".



وكتب ترامب أيضاً على تويتر، أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.



كما وقع السفير الأميركي على الخريطة الكاملة الرسمية للمملكة المغربية.وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "باتت تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية".وأوضح بيان للبيت الأبيض، الخميس، أن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية"، مضيفاً: "لذلك اعتباراً من اليوم تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية، وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".كما تابع: "تعتقد أميركا أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خياراً واقعياً لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل".وكتب ترامب أيضاً على تويتر، أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.