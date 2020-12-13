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صور مسربة لعمر البشير.. شاهدوا كيف أصبح

Lebanon 24
13-12-2020 | 09:45
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وكانت هذه الصور قد التُقطت أثناء إجراء فحوصات طبية له قبل أيام.
 
 
يذكر أن البشير كان قد نُقل فجر 5 كانون الأول إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوصات طبية، إثر تدهور حالته الصحية، ثم عاد إلى السجن عقب استقرار حالته.

وأعلن أبو بكر هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن البشير، عودة الأخير إلى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية، بعد خضوعه لفحوصات طبية بالمستشفى.

كما أوضح الجعلي، بحسب وسائل إعلام محلية، أن البشير دخل مستشفى "علياء التخصصي"، بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، لإجراء المزيد من الفحوصات، وذلك لأن طبيبه المعالج لاحظ عليه بعض الأعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة.

لا خطورة
إلى ذلك لفت إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم معاناة البشير من أي مرض مزمن سوى الضغط، فيما أثبتت الفحوصات أن تورم القدمين الذي عانى منه في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة، مضيفاً أن التقرير الطبي للبشير خلص إلى عدم حاجته للبقاء بالمستشفى.

المصدر: العربية
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