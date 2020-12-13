عربي-دولي

"ثغرة" مصرفية و"نعمة" في السوق السوداء.. هكذا يموّل الحرس الثوري نفسه

Lebanon 24
13-12-2020 | 10:15
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قالت قناة "إيران الدولية" إنّ الحرس الثوري الإيراني يستغل ثغرة في النظام المصرفي الإيراني لإعادة تمويل نفسه، بحسب ما نقلت عنها قناة "الحرة". 
وذكرت القناة الفارسية في تحقيق استقصائي حصري، نشرته جيروزالوم بوست، أن الحرس الثوري يتلاعب بالبنك المركزي الإيراني ويقوم بتمويل نفسه عبر شراء العملات الأجنبية بأسعار مخفضة، وفقاً لما أوردته قناة "الحرة". 
وقال أحد كبار المسؤولين في النظام المصرفي الإيراني للقناة التلفزيونية، من دون ذكر اسمه، إن الحرس الثوري الإيراني ينتحل صفة مقرضي الأموال لشراء "عشرات الملايين من الدولارات واليورو" من المصدرين بسعر السوق السوداء، عبر عملية تسمى "نعمة".
وأوضح محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أنه منذ آذار تم تضخيم عملات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار، وبيعها عبر نظام "نعمة"، حسب التقرير.
والمكاسب التي يجنيها عبر هذه العملية يتم تحويلها إلى فيلق القدس الإيراني المسؤول عن أذرع إيران في المنطقة مثل حزب الله وحركة حماس في قطاع غزة، وفقاً لما جاء في تقرير "الحرة". وكتبت القناة: "ويندد إيرانيون بصرف تلك الأموال على جماعات خارجية متهمة بالإرهاب في حين يعاني المواطنون من أبسط مقومات العيش". 
وتعاني إيران من ضغوط أقتصادية هائلة بسبب العقوبات الأميركية.
وتزايدت تلك الضغوط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018.


المصدر: الحرة
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