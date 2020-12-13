22
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"ثغرة" مصرفية و"نعمة" في السوق السوداء.. هكذا يموّل الحرس الثوري نفسه
Lebanon 24
13-12-2020
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت قناة "إيران الدولية" إنّ الحرس الثوري الإيراني يستغل ثغرة في النظام المصرفي الإيراني لإعادة تمويل نفسه، بحسب ما نقلت عنها قناة "الحرة".
وذكرت القناة الفارسية في تحقيق استقصائي حصري، نشرته جيروزالوم بوست، أن الحرس الثوري يتلاعب بالبنك المركزي الإيراني ويقوم بتمويل نفسه عبر شراء العملات الأجنبية بأسعار مخفضة، وفقاً لما أوردته قناة "الحرة".
وقال أحد كبار المسؤولين في النظام المصرفي الإيراني للقناة التلفزيونية، من دون ذكر اسمه، إن الحرس الثوري الإيراني ينتحل صفة مقرضي الأموال لشراء "عشرات الملايين من الدولارات واليورو" من المصدرين بسعر السوق السوداء، عبر عملية تسمى "نعمة".
وأوضح محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أنه منذ آذار تم تضخيم عملات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار، وبيعها عبر نظام "نعمة"، حسب التقرير.
والمكاسب التي يجنيها عبر هذه العملية يتم تحويلها إلى فيلق القدس الإيراني المسؤول عن أذرع إيران في المنطقة مثل حزب الله وحركة حماس في قطاع غزة، وفقاً لما جاء في تقرير "الحرة". وكتبت القناة: "ويندد إيرانيون بصرف تلك الأموال على جماعات خارجية متهمة بالإرهاب في حين يعاني المواطنون من أبسط مقومات العيش".
وتعاني إيران من ضغوط أقتصادية هائلة بسبب العقوبات الأميركية.
وتزايدت تلك الضغوط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018.
المصدر:
الحرة
الأكثر قراءة
ميشال حايك: انفجار من نوع آخر في مرفأ بيروت (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك: انفجار من نوع آخر في مرفأ بيروت (فيديو)
15:00 | 2020-12-12
12/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يناشد من لديه هذا الدواء.. اخر فرصة لإنقاذ صديقه (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يناشد من لديه هذا الدواء.. اخر فرصة لإنقاذ صديقه (فيديو)
14:10 | 2020-12-12
12/12/2020 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترجّل من السيّارة في الازدحام وفرّ.. هل شاهدتم حسين؟
Lebanon 24
ترجّل من السيّارة في الازدحام وفرّ.. هل شاهدتم حسين؟
16:56 | 2020-12-12
12/12/2020 04:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم المذهل.. هذا ما ستربحه شركتا فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021
Lebanon 24
الرقم المذهل.. هذا ما ستربحه شركتا فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021
17:00 | 2020-12-12
12/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في انتشار أشبه بالحرب.. البحرية الملكية تتحرك لحماية المياه البريطانية
Lebanon 24
في انتشار أشبه بالحرب.. البحرية الملكية تتحرك لحماية المياه البريطانية
19:00 | 2020-12-12
12/12/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2020-12-13
الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم (صور)
11:00 | 2020-12-13
أحزاب وجماعات إسلامية مغربية تعلن رفضها التطبيع
10:30 | 2020-12-13
واشنطن تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء.. وتوقيع لسفيرها (صورة)
10:00 | 2020-12-13
مسؤول إيراني: لا يوجد احتكار للقاحات كورونا وسنقوم بإنتاجه قريبا
09:45 | 2020-12-13
صور مسربة لعمر البشير.. شاهدوا كيف أصبح
09:36 | 2020-12-13
مواجهات ورمي بالبيض.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو (فيديو)
فيديو
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
18:00 | 2020-12-12
13/12/2020 11:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
13/12/2020 11:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فلسطيني يحوّل منزله إلى حديقة حيوانات مصغّرة! (فيديو)
Lebanon 24
فلسطيني يحوّل منزله إلى حديقة حيوانات مصغّرة! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
13/12/2020 11:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact