عربي-دولي

رواية إسرائيلية: دولتان عربيتان ستنضمان لركب التطبيع قريبا

Lebanon 24
13-12-2020 | 11:39
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زعمت هيئة البث الإسرائيلية أنّ دولاً عربية جديدة ستقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وقالت الهيئة اليوم الأحد إن "هناك اعتقاد يسود لدى صناع القرار في إسرائيل بأن سلطنة عمان هي الدولة القادمة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد المغرب".

كما رجحت أن "تنضم السعودية إلى ركب السلام حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض".

إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي رفيع في القدس، إنه "تجرى اتصالات مع دول إسلامية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا، إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنغلادش وجمهورية المالديف".
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