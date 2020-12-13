أرمينيا تتهم جيش أذربيجان بمهاجمة قريتين في ناغورني قره باخ

أعلنت أرمينيا الأحد إصابة ستة من عسكرييها بجروح في ناغورني قره باخ السبت بعد خرق لوقف إطلاق النار بين قوات هذه المنطقة الانفصالية والجيش الأذربيجاني، الذي ندد بدوره بـ"استفزازات" من الجانب الأرميني.واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان باكو بشن هجوم على قريتين "بآليات مدرعة" و"بالمدفعية الثقيلة".وقالت إنه "بعد تلك المعارك، التي دامت لساعات، نجح العدو في اقتحام قرية خين تاخر واقترب من قرية ختسابيرد".وتقع هاتان القريتان في مقاطعة هدروت وتحاذيان الخط الفاصل الجديد الذي يفصل في جنوب قره باغ، المعسكرين منذ إبرام اتفاق وقف المعارك.