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العثور على عبوة ناسفة بمحل في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية

Lebanon 24
13-12-2020 | 14:29
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أفادت وكالة "إنترفاكس" أن الأجهزة الأمنية عثرت على عبوة ناسفة يدوية الصنع في متجر بشمال شرق مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وذكرت الوكالة أن مدير محل تجاري أبلغ الشرطة ظهر اليوم الأحد، عن جسم مشبوه برائحة وقود ومواد تشحيم ترك في غرفة لقياس الملابس بالمحل التجاري.

وعثر المتخصصون الذين وصلوا إلى مكان الحادث على علبة عصير، بداخلها زجاجة وقود وجهاز إشعال، متصلة بمنبه وبطاريات، وقد تم  إرسال الجهاز للفحص لدى الأجهزة المتخصصة.

كما تم فتح دعوى جنائية بشأن "محاولة تدمير ممتلكات عمدا"، طبقا للقانون الجنائي الروسي.
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