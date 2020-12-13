اليونان توقف رجلين للاشتباه في قيامهما بالتجسس

أعلنت الشرطة اليونانية أنها اعتقلت رجلين يونانيين في جزيرة رودس للاشتباه في قيامهما بالتجسس على اليونان.ولم تحدد الشرطة الجهة التي يزعم أن الرجلين كانا يتجسسان لحسابها.وقالت الشرطة في بيان إن أحد الرجلين كان يعمل لدى قنصلية على الجزيرة، في حين كان يعمل الآخر على متن عبارة ركاب تخدم طريقا بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو.وتقع الجزيرتان على مقربة من السواحل التركية.وقال مسؤول كبير في الشرطة إن اتهاما وجه إلى أحد الرجلين بتصوير تحركات القوات المسلحة اليونانية في بحر إيجه.