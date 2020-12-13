ما قصة القصيدة التي ألقاها اردوغان وأثارت غضب مسؤولين إيرانيين؟

أدان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، "التصرفات غير اللائقة، التي صدرت من مسؤولين إيرانيين تجاه الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب مقطوعة شعرية قرأها في العاصمة الأذربيجانية باكو".وأعرب شنطوب، عن "رفضه تلك التصرفات الإيرانية بحق الرئيس أردوغان، الذي دافع بشجاعة دائما عن القانون ضد الحصار والعزلة المفروضين على إيران"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.وقال إن "رد الفعل هذا حيال تركيا لم يصدر تجاه الدول التي فرضت الحصار على إيران نفسها"، مؤكدا أن "من يقف خلفه أشخاص لا يعرفون حدودهم، إذ لا يدركون قيمة العلاقات بين أنقرة وطهران".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت سفير تركيا بطهران، يوم الجمعة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات الرئيس التركي أردوغان، التي وصفتها بـ"التدخلية وغير المقبولة في شؤون الجمهورية الإسلامية".يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عرض عسكري للقوات الأذربيجانية في باكو، يوم الخميس الماضي، ألقى خلالها بيتا من قصيدة "انفصالية" عن نهر أرس على الحدود بين إيران وأذربيجان ضد "وحدة أراضي إيران"، حسب الحكومة الإيرانية.وعلق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على ذلك في تغريدة له في حسابه على "تويتر": "لم يُخبر أردوغان أن القصيدة التي أخطأ في قراءتها في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق شمال (نهر) أرس وموطنها الأصلي إيران. ألم يفهم أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن اذربيجاننا العزيزة".فيما استدعت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند، بسبب استيائها من ادعاءات وجهتها طهران بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعبرت الخارجية التركية للسفير فرازمند، عن استيائها من استدعاء الخارجية الإيرانية سفير أنقرة دريا أورس، بعد تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.