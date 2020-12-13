عربي-دولي

إيران تستدعي السفير الألماني

Lebanon 24
13-12-2020 | 17:20
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استدعت إيران السفير الألماني الأحد للاحتجاج على موقف الاتحاد الأوروبي الذي دان بشدة إعدام المعارض الإيراني روح الله زم، وفق وسائل الإعلام الرسمية.

واستنكر مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوروبا في وزارة الخارجية في طهران أمام السفير هانز أودو موتسل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، البيان الأوروبي ووصفه بأنه "تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية الإيرانية" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

كما استنكر ما وصفه بـ"التسامح" الذي أبدته "بعض الدول الأوروبية تجاه العناصر التي تروج للعنف وترتكب أعمالا إرهابية" بحق إيران، بحسب المصدر نفسه.

ومن المقرر استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية ايضا اثر بيانات التدخل الصادرة عن الاتحاد الاوروبي وفرنسا، وفق الوكالة الإيرانية.

وندد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" السبت بإعدام المعارض الإيراني روح لله زم، مؤكدا في بيان معارضته لعقوبة الإعدام "أيا كانت الظروف".
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