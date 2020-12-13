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خلال فترة الاعياد.. إغلاق صارم في هذا البلد بسبب كورونا

Lebanon 24
13-12-2020 | 17:27
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قررت الحكومة الألمانية فرض إغلاق وطني صارم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ويستمر خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد، بعد وصول عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية.

ومن المقرر إغلاق المدارس ورياض رعاية الأطفال ليحصل الأطفال على الرعاية المطلوبة في المنزل، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأرجعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الارتفاع "الملحوظ" في الاتصال الاجتماعي وزيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كوفيد 19، إلى خروج المواطنين للتسوق استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.

وأظهرت أحدث الإحصاءات اليومية إصابة 20 ألفا و200 شخص بالفيروس و 321 حالة وفاة.

وسيبدأ الإغلاق اعتباراً من 16 كانون الأول إلى 10 يناير/كانون الثاني. وأعلنت ميركل عن هذه الخطوة بعد اجتماعها بزعماء الولايات الـ16 في البلاد، قائلة إن هناك "حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات".
المصدر: BBC
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