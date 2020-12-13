أول ظهور للرئيس الجزائري منذ 15 تشرين الأول (فيديو)

ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد ظهر الأحد عبر التلفزيون العام للمرة الاولى منذ 15 تشرين الاول وخضوعه لحجر في البلاد ثم نقله الى مستشفى في المانيا لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد.والقى تبون الذي بدا نحيلا "خطابا للشعب" غداة الذكرى الاولى لانتخابه.ويعود آخر ظهور علني له الى 15 تشرين الاول حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.