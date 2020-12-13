غوتيريش: جائحة كورونا لا مثيل لها

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ "جائحة كورونا لا مثيل لها"، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم عدواً مشتركاً، لم تقم الحكومات برد مشترك على هذا التهديد الذي يطال الجميع، وقال: "كانت الاستجابة مجزأة وفوضوية، حيث تنافست البلدان والمناطق وحتى المدن ضد بعضها البعض على الإمدادات الأساسية والعاملين في الخطوط الأمامية".

وفي كلمة مسجلة في منتدى جائزة نوبل للسلام لمناقشة التعددية والحوكمة العالمية في أعقاب جائحة "كورونا"، شدد غوتيريش على ضرورة منع تكرار نفس الشيء في ما يتعلق بتوزيع اللقاحات ضد الفيروس التاجي، كي تكون "المنفعة عامة وعالمية".

ويواجه العالم أكبر ركود منذ 8 عقود. فالفقر المدقع آخذ في الازدياد، مع تنامي خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق. وفي ظل ذلك، فقد أكد غوتيريش أنّ "دولاً عديدة من الدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل تحتاج إلى دعم فوري لتجنب أزمة السيولة النقدية، وهذه الدول مجبرة على الاختيار بين تقديم الخدمات الأساسية لدعم شعوبها وسداد ديونها". وأضاف: "على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى إصلاح الهيكل العالمي لتعزيز شفافية الديون واستدامتها".



وأعرب غوتيريش عن أمله في أن يتم توسيع مبادرات ديون مجموعة الـ20 بحيث تستفيد جميع البلدان ذات الدخل المتوسط التي تحتاج إلى تخفيف عبء الديون.





وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، تمتد القيود الشديدة المفروضة على التعاون العالمي والحوكمة إلى ما هو أبعد من الجائحة. وأشار إلى ما وصفه بتآكل نظام نزع السلاح النووي، وقال إنه "مجرد مثال يمكن أن يؤدي إلى حالة طوارئ عالمية كاملة في غضون العقد المقبل".

كذلك، تطرّق غويتريش إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، بشكل يمكن أن يكون كارثياً، معتبراً أنه "من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد نكون متجهين إلى ارتفاع كارثي في درجة الحرارة من 3 إلى 5 درجات مئوية هذا القرن".

وأوضح أن "الفيضانات والحرائق والأعاصير تسجل ارتفاعات قياسية كل عام، مما يتسبب في أكبر دمار لأقل المساهمين في الاحتباس الحراري والأقل استعدادا للتعامل مع التغيرات المناخية والكوارث".

ومع هذا، فقد أشار غوتيريش إلى أنه "يرى بوادر أمل في التحالف المتنامي بقيادة الشباب والمجتمع المدني والأعمال التجارية والمدن والمناطق التي تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة".