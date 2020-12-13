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الكرملين يكشف كل شيء: بوتين ليس في مخبأ ويخضع لفحوصات كورونا

Lebanon 24
13-12-2020 | 21:00
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نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، شائعات عن انعزال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في "مخبأ"، مؤكدا خضوع رئيس الدولة لفحوصات كورونا بقدر ما تتطلب سلامته.

وفي الفيلم الوثائقي "الفيروس الخطير.. السنة الأولى" من إخراج الصحفية الروسية نائلة عسكر زاده، رد بيسكوف على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين يقيم في مخبأ خوفا من إصابته بفيروس كورونا ويبعث توجيهاته من هناك، قائلا: "كلا.. بوتين يقيم في (مقره بضواحي موسكو) نوفو-أوغاريوفو، حيث يعيش، بل وكثيرا ما يعمل هناك، ومن هناك يصل إلى الكرملين، ومن هناك أيضا يقوم برحلاته الجوية، وإن كان يتمنى أن يقوم بها أكثر".
وعندما سئل عما إذا كان رئيس الدولة يخضع لفحوصات كورونا بشكل يومي، كشف بيسكوف أن بوتين "يجري الفحوصات بقدر ما تتطلب سلامة رئيس الدولة ذلك، بلا زيادة ولا نقصان".

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن لدى بوتين أطباء وأخصائيين في الأوبئة وخبراء يعدون جداول نشاطات رئيس الدولة من وجهة النظر الطبية.
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