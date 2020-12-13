عربي-دولي

عبر طائرات محملة بقاذف لهب.. الصين تشنّ حرباً ضد الدبابير

Lebanon 24
13-12-2020 | 22:30
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنّه جرى تحويل طائرة من دون طيار (درون) إلى قاذفة للهب في الصين، وذلك في إطار حملة نارية تهدف للقضاء على أكثر من 100 عش خاص بـ"الدبابير".

وتعاونت مجموعة "بلو سكاي ريسكيو"، وهي مجموعة تطوعية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ وغيرها من أعمال الطوارئ، مع قرويين في مقاطعة تشونغ بالقرب من مدينة تشونغتشينغ.


وجمع القرويون 80 ألف يوان (12200 دولار) لشراء طائرة من دون طيار، وتجهيزها بخزان بنزين وفوهة بطول الذراع.

وأظهرت مقاطع فيديو أصدرتها "بلو سكاي" مهمة قامت بها مؤخراً الطائرة القاذفة المجهزة بـ6 أذرع، إذ راحت تحوم فوق عش للدبابير بحجم حقيبة سفر، ثم تطلق عليه لهيباً فيحترق ثم يسقط.

وجاء في مقال على تطبيق إخباري محلي تديره قناة "تشونغقينغ" المملوكة للدولة: "تقشر رماد عش الدبور المحترق وسقط تدريجياً، وأشاد السكان المحيطون بفريق الإنقاذ".

ونقلت المقال عن أحد السكان شكره لـ"بلو سكاي" على مساعدة القرية قوله: "الآن لا داعي للقلق بشأن تعرضنا للسع من دبور".

وقالت "بلو سكاي" إنها دمرت 11 خلية حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 100 أخرى للتعامل معها.

 
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