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نائب ترامب يزور إسرائيل قبل أيام من تنصيب بايدن

Lebanon 24
13-12-2020 | 21:31
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيزور إسرائيل قبل أيام قليلة من تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

وبحسب "يديعوت أحرنوت" فمن المقرر أن تكون الزيارة قبل أسبوع واحد من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير.

ومن المقرر أن يصل مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين اليوم الأحد إلى إسرائيل ويلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن المناقشات ستتركز بين أوبراين ونتنياهو حول العقوبات على إيران واحتمال إعلان المزيد من الدول عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي سياق متصل ترجح مصادر إسرائيلية أن دولتين أخريين على الأقل ستتم إضافتهما إلى قائمة الدول التي طبعت مع إسرائيل، قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته ترامب البيت الأبيض، مرجحة أن تكون سلطنة عمان إحدى الدول التي ستقوم بالتطبيع.
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