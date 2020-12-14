عربي-دولي

أول وفاة لرئيس وزراء بسبب "كورونا"

Lebanon 24
14-12-2020 | 06:27
A-
A+
Doc-P-774753-637435241740777251.jpg
Doc-P-774753-637435241740777251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد معاناته مع فيروس كورونا المستجد، توفي الأحد رئيس وزراء إسواتيني المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، آخر ملكية مطلقة في قارة إفريقيا، حسبما أكدت مصادر رسمية.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو "الرحيل المحزن والمفاجئ لرئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني"، عن عمر 52 عاما، ليصبح أول رئيس وزراء يتوفى بعد إصابته بكورونا.
وفارق دلاميني الحياة بمستشفى في جنوب إفريقيا، حيث خضع للعلاج في جوهانسبرغ منذ بداية ديسمبر الماضي وبعد أسبوعين من التقاطه العدوى.

وأضاف ماسوكو أن رئيس الوزراء "توفي ظهر الأحد خلال تلقيه الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب إفريقيا"، من دون أن يأتي على ذكر سبب الوفاة.
وكان دلاميني قد كشف في منتصف نوفمبر إصابته بالفيروس، لكنه قال إن حالته جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض.
وعُين دلاميني رجل الأعمال والوافد حديثا إلى عالم السياسة، رئيسا للوزراء في أكتوبر 2018، لكن صلاحيات هذا المنصب محدودة في إسواتيني، حيث يسيطر الملك الحالي مسواتي الثالث الذي يتولى السلطة منذ عام 1986 على البرلمان، كما أنه يعيّن جميع الوزراء.
وسجلت إسواتيني أكثر من 6700 إصابة بفيروس كورونا، و127 وفاة بين سكانها البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة.
واتهمت منظمة المجتمع المدني "شبكة التضامن مع سوازيلاند" ومقرها جنوب إفريقيا حكومة إسوانيتي بمنح رئيس الوزراء معاملة خاصة، من خلال نقله إلى بلد يتمتع برعاية صحية أفضل.
ووفقا لأرقام للبنك الدولي في عامي 2016 و2017، فإن أكثر من 39 بالمئة من سكان هذه المملكة الصغيرة المغلقة يعيشون تحت خط الفقر.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2020-12-14
07:49 | 2020-12-14
07:34 | 2020-12-14
07:23 | 2020-12-14
07:08 | 2020-12-14
07:00 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website