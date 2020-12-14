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"جاسوس جاء من البرد وتعاون مع MI6".. الكاتب الشهير يفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
14-12-2020 | 07:00
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أكدت عائلة الكاتب البريطاني المشهور جون لو كاريه المعروف برواياته التجسسية أنه فارق الحياة عن عمر يناهز 90 عاما.
 
 
وأعلنت عائلة الكاتب في بيان أصدرته يوم الأحد أنه توفي في مستشفى كورنوال الملكي في إنكلترا إثر إصابته بالالتهاب الرئوي، فيما أشارت وكالة Curtis Brown الأدبية إلى أن وفاة الكاتب لا علاقة لها بجائحة فيروس كورونا.

وولد لو كاريه (واسمه الحقيقي ديفيد جون مور كورنويل) في إنكلترا عام 1931.

وبدأ الكاتب المستقبلي دراسة اللغات الأجنبية في جامعة برن السويسرية أواخر الأربعينيات، وتخرج عام 1954 في جامعة أكسفورد، وبدأ في هذه الفترة التعاون بشكل غير رسمي مع المخابرات من خلال التجسس على الطلبة اليساريين.

وعمل لو كاريه خلال فترة بين عامي 1956-1958 مدرسا للغتين الفرنسية والألمانية في كلية إيتون.

وفي عام 1958 التحق لو كاريه بجهاز الاستخبارات البريطاني MI5 وفي العام اللاحق انتقل إلى جهاز الاستخبارات الخارجية MI6، وعمل على مدى خمس سنوات كوكيل سري تحت التغطية الدبلوماسية في ألمانيا الغربية.

ونشر الكاتب روايته الأولى "دعوة للموتى" عام 1961 تحت الاسم المستعار جون لو كاريه الذي كان يستخدمه على مدى سنوات خلال عمله الاستخباراتي.

وترك لو كاريه الخدمة الحكومية بعد نجاح روايته الثالثة "الجاسوس الذي جاء من البرد" (1963) الذي استفاد فيه من تجربته للعمل الاستخباراتي في ألمانيا.

وكتب لو كاريه خلال حياته 22 رواية، منها "سمكري، خياط، جندي، جاسوس" (1974) و"البستاني المخلص" (2001) وغيرها، تمت ترجمتها إلى 36 لغة.

وسلط لو كاريه في رواياته المشهورة الضوء على حقيقة العمل الروتيني لرجال المخابرات بعيدا عن المغامرات المثيرة.

وحاز لو كاريه على كثير من الجوائز الأدبية، وفي عام 2008 أدرجته صحيفة "تايمز" على المرتبة الـ22 في قائمة أبرز الأدباء البريطانيين بعد الحرب العالمية الثانية.
المصدر: وكالات
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