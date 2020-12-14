قراءة إسرائيلية لمحاولات تركية لـ"تجديد الصداقة" مع "تل أبيب".. ورد الفعل المتوقع

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريراً للكاتب تسفي برئيل، في صحيفة هآرتس رصد فيه " رغبة تركية في المصالحة" مع الاحتلال الإسرائيلي بعد سنوات من "تدهور" العلاقات. وفي تقريره، تناول الكاتب أسبابا محتملة دفعت تركيا برئاسة رجب طيب إردوغان للعمل على تحسين العلاقات متوقعا ردود فعل هادئة من الجانب الإسرائيلي، بحسب ما نقلت قناة "الحرة".وقال الكاتب إنه بعد تطبيع العلاقات بين الاحتلال ودول عربية، ظهرت أدلة على محاولة تركيا "تجديد صداقتها" مع إسرائيل بعد عامين من استدعاء أنقرة لسفيرها و10 سنوات على حادثة مافي مرمرة، عام 2010، لكنه رأى أيضا أن إسرائيل "ليست في عجلة من أمرها" للتصالح مع أنقرة، وفقاً لـ"الحرة".وأضاف برئيل بأنه "من غير المعروف مدى استعدادها (إسرائيل) لإرسال سفير إلى أنقرة، ولا توجد خطط للتعاون العسكري أو غيره من التعاون بين الحكومتين".ويقول إن تركيا أرسلت عدة إشارات ورسائل في الفترة الأخيرة يجب أخذها في الاعتبار، حيث ستعين تركيا سفيرا جديدا في إسرائيل، بعد عامين من استدعاء سفيرها السابق.وفي آب الماضي، أي بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، هاجم إردوغان ووزارة الخارجية التركية "السلوك المنافق" للإمارات تجاه الفلسطينيين وهدد بإغلاق السفارة الإماراتية لكنه لم ينفذ وعده.وتابع هرئيل: ثم حدثت "المفاجأة"، إذ أنه بعد يوم واحد من إعلان التطبيع بين إسرائيل والمغرب، قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو: "لكل دولة الحق في إقامة علاقات مع أي دولة تريدها". وفي مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اكتفى بطلب "ألا يأتي الاتفاق على حساب الفلسطينيين".ويشير الكاتب إلى مخاوف تركية من مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرا وينص على معاقبة تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "أس- 400"، معتبراً أنّ هذا المشروع "إذا أصبح قانونا، هو نذير لما يمكن أن تتوقعه تركيا في ظل إدارة بقيادة جو بايدن".إلى ذلك، تحدّث برئيل عن سبب آخر لتقارب أنقرة وهو محاولة شركة يلدريم التركية الفوز بمناقصة لتسيير ميناء حيفا الإسرائيلي، والتي تنافسها فيها شركات أخرى من بينها شركة إماراتية. ويقول الكاتب إنه ليس واضحا مدى قدرة الشركة التركية على الفوز "لكن تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا شرط أساسي لتعزيز هذه الفرص".وجاء في المقال: "إن سلسلة الأحداث الأخيرة، إرسال سفير و"تفهم" تركيا للاتفاق الإسرائيلي المغربي، ومناقصة ميناء حيفا، وأخيرا، التقارير بأن رئيس الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، زار إسرائيل في تشرين الثاني الماضي، تبدو هذه الأحداث كبداية صداقة جديدة، ربما ليست جميلة، لكنها واقعية"، بحسب ما نقلت "الحرة" عنه.وكان، سيث فرانتزمان، محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "جيروزاليم بوست"، قد حذر أيضا في مقال له، الأحد، مما وصفه بـ"مصالحة زائفة" تسعى إليها تركيا، وتهدف لعزل "إسرائيل" وتخريب علاقاتها الجيدة باليونان والإمارات.وكانت تركيا قد طلبت في أيار 2018 من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد احتجاجا على مقتل عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما أمرت "إسرائيل" القنصل التركي بالمغادرة في أسوأ أزمة بعد اتفاق مصالحة أبرم بين البلدين في 2016.ورغم أن تركيا لم تقطع علاقاتها كليا مع "إسرائيل" في عهد إردوغان، إلا أن الرئيس التركي وجه في عدة مناسبات انتقادات لاذعة إلى دولة الاحتلال.