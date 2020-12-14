عربي-دولي

اعتراف أميركا بسيادة المغرب على صحرائه.. بلد عربي يرحب

Lebanon 24
14-12-2020 | 07:23
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رحبت وزارة الخارجية الكويتية بقرار الولايات المتحدة "الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه".

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان رسمي، أن "هذه الخطوة تسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع" في منطقة الصحراء.

وأضافت الخارجية الكويتية أن الخطوة "تأتي انسجاما مع موقف الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس 10 كانون الأول، أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وأضاف ترامب، أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".
المصدر: وكالات
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