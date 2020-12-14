انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة

أفادت مصادر ملاحية عن وقوع انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة، من دون أن تعطي تفاصيل اضافية، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".وأشارت إلى أن السلطات السعودية لم تؤكد فورا وقوع الحادث الذي قالت "يونايتد كينغدوم مارين ترايد أوبريشينز" (عمليات التجارة البحرية البريطانية) إنه وقع الأحد قبالة ميناء جدة الرئيسي على البحر الاحمر الذي يعد مركز توزيع لشركة النفط السعودية العملاقة ارامكو.ولاحقا، أفادت "فرانس برس"، أن "مصدرا خارجيا هو مسؤول عن انفجار في ناقلة النفط قبالة السعودية".