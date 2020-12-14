تحديد موعد تلقي ترامب ونائبه لقاح كورونا الجديد

قال مصدر مطلع على داخل البيت الأبيض، أمس الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس ومسؤولين أميركيين كبار آخرين سيحصلون على لقاح كوفيد -19 المعتمد حديثا ابتداء، من اليوم الاثنين.





وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيتم إجراء التطعيمات على فترات متقطعة خلال الأيام العشرة التالية، لضمان عدم تعرض الموظفين لأعراض جانبية محتملة في نفس الوقت ولضمان استمرارية الحكومة. وقال المصدر، إن الموظفين الأساسيين في البيت الأبيض وبعض المسؤولين في جميع الفروع الثلاثة للحكومة، سيتم تطعيمهم في غضون الأيام العشرة المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيتم إجراء التطعيمات على فترات متقطعة خلال الأيام العشرة التالية، لضمان عدم تعرض الموظفين لأعراض جانبية محتملة في نفس الوقت ولضمان استمرارية الحكومة.

يأتي هذا الإجراء أيضًا في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو الصحة إلى بناء ثقة الجمهور في العلاج.



وأوصى مسؤولو الصحة العامة وموظفو الأمن القومي بضرورة حصول كبار أعضاء الحكومة على اللقاح، بحسب الوكالة.