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تحديد موعد تلقي ترامب ونائبه لقاح كورونا الجديد

Lebanon 24
14-12-2020 | 09:00
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قال مصدر مطلع على داخل البيت الأبيض، أمس الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس ومسؤولين أميركيين كبار آخرين سيحصلون على لقاح كوفيد -19 المعتمد حديثا ابتداء، من اليوم الاثنين.
وقال المصدر، إن الموظفين الأساسيين في البيت الأبيض وبعض المسؤولين في جميع الفروع الثلاثة للحكومة، سيتم تطعيمهم في غضون الأيام العشرة المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيتم إجراء التطعيمات على فترات متقطعة خلال الأيام العشرة التالية، لضمان عدم تعرض الموظفين لأعراض جانبية محتملة في نفس الوقت ولضمان استمرارية الحكومة.
 
يأتي هذا الإجراء أيضًا في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو الصحة إلى بناء ثقة الجمهور في العلاج.

وأوصى مسؤولو الصحة العامة وموظفو الأمن القومي بضرورة حصول كبار أعضاء الحكومة على اللقاح، بحسب الوكالة.
 


وكانت السلطات الأميركية المعنية اعتمدت مساء يوم الجمعة الماضي، استخدام اللقاح، الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك.

وتتضمن خطة توزيع اللقاح، مرافقة ضباط أمن الشحنات، منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع تنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي.

المصدر: سبوتنيك
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