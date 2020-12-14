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أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24
14-12-2020 | 11:00
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أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما، اليوم الاثنين، بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري، الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية على تعيين 15 وزيرا كما يلي:

 

1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

 

2 - انس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

 

3 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية

 

4- الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية

 

5-الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة

 

6-خليفة حمادة وزيرا للمالية

 

7- الدكتور نواف الياسين وزيرا للعدل

 

8-الدكتور علي المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

 

9-الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية

 

10- د. محمد الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء

 

11-عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب

 

12-مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الامة

 

13-عيسي الكندري وزيرا للشؤون والأوقاف

 

14-عبدالله معرفي وزيرا للاسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات

 

15-فيصل المدلج وزيرا للصناعة والشؤون الاقتصادية.

المصدر: سبوتنيك
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