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إيفانكا ترامب تستعد لمسيرتها السياسية.. وهذه أول خطوة

Lebanon 24
14-12-2020 | 11:30
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كشفت وسائل إعلام أميركية عن احتمال ترشح ابنة الرئيس دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، إلى مجلس الشيوخ الأميركي في المستقبل القريب.

 

وذكر موقع "نيوزهاب" الأميركي نقلا عن تقارير خاصة أن إيفانكا ترامب إبنة الرئيس ترامب تتجهز لبدء حياتها السياسية من خلال الترشح إلى مجلس الشيوخ.

 

وبحسب التقارير المسربة، فهناك إمكانية ترشح إيفانكا إلى المقعد في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري والذي يتولاه حاليا السيناتور، ماركو روبيو، الذي سبق أن عارض بشدة ترشيح ترامب لمنصب الرئيس، عام 2016 لكنه غير من موقفه جذريا بعد الانتخابات وأعلن عن ولائه التام للرئيس الجديد.

 

وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن إيفانكا ليست العضو الوحيد في عائلة ترامب الذي يتطلع إلى مستقبل في السياسة بعد انتهاء ولاية الرئيس، مشيرة إلى أن نجل الرئيس، دونالد ترامب الابن، الذي يحظى بشعبية واسعة بين المحافظين قد يتخذ خطوات في هذا السبيل أيضا، بالإضافة إلى أنباء عن نية لارا ترامب، زوجة نجل ترامب الآخر للترشح إلى مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الشمالية.

 

المصدر: سبوتنيك
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