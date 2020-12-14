سياسة وثروات تحت الأرض والبحر.. قراءة تركية لتقرب أردوغان من "إسرائيل"

ربط المحلل التركي متين غوركان محاولات تركيا التقرب من الاحتلال الإسرائيلي بعد عامين ونصف على سحب السفراء بمصالح أنقرة وتل أبيب المشتركة في إيران والقوقاز، إلى جانب عزلة تركيا المتنامية ومجموعة من العوامل الجيوسياسية الأكبر.غوركان الذي استبعد أن تكون عملية تسوية الخلافات سلسة وسهلة، أكّد أنّها تحمل وعوداً بتحقيق مكاسب جيوستراتيجية لكل من تركيا و"إسرائيل". ونقلاً عن مصادر في أنقرة، كشف غوركان أنّ تركيا أوفدت مسؤولين إلى تل أبيب بهدف إجراء محادثات استكشافية حول "خارطة طريق تطبيع العلاقات"، وذلك عقب الجهود التي بدأها رئيس المخابرات هاكان فيدان قبل نحو شهرين.وفي تعليق على اختيار تركيا أوفوك أولوتاش سفيراً إلى الاحتلال، لفت غوركان إلى أنّه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتوجه أولوتاش إلى تل أبيب قبل تعيين "إسرائيل" سفيراً إلى أنقرة. ولفت غوركان إلى أنّ بعض المراقبين يعتقدون أنّ إسرائيل لن تتسرّع في ظل تقرّبها الجديد مع دول الخليجي، بما فيها الإمارات المختلفة مع تركيا.وفي هذا الصدد، نقل غوركان عن ديبلوماسي تركي متقاعد قوله: "يؤكد كثيرون في أنقرة أنّ عودة السفيريْن التركي والإسرائيلي، واحتمال توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية وبناء خط أنابيب (غاز) إسرائيلي إلى أوروبا يعبر تركيا، والجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوريا واتساع رقعة التأثير التركي-الإسرائيلي في القوقاز وحوضيْ البحر الأسود وبحر قزوين ستمثّل نتائج مربحة للبلديْن"، على حدّ ما قاله.وتابع الديبلوماسي المتقاعد: "تحتاج تركيا إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل استناداً إلى المصالح الوطنية، وذلك إلى جانب دعم الموقف العام الذي ترسمه الدول العربية إزاء إسرائيل". واعتبر الديبلوماسي أنّه من شأن سياسة مماثلة أن تسمح لتركيا بإبعاد "إسرائيل" عن اليونان والقبارصة اليونانيين، بل ربما استعادة مزايا اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة مع الوقت.وفي تحليله، أبرزَ الديبلوماسي عامل إدارة بايدن الجديدة مستبعداً أن تكون متساهلة مع أنقرة مثل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وعلّق قائلاً: "عبر ترتيب علاقاتها الإقليمية، ستضعف تركيا أوراق إدارة بايدن في وجه تركيا". وتابع: "على سبيل المثال، لن تكون سياسة الدولتيْن التركية الجديدة في قبرص مقبولة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لكن تستطيع أنقرة الحد من التحركات المحتمل أن تنظر الولايات المتحدة في اتخاذها في وجه تركيا عبر إبعاد إسرائيل ومصر عن اليونان".توازياً، تطرّق غوركان إلى تقاطع المصالح الإسرائيلية-التركية في القوقاز، مبيناً أنّ المساعدة العسكرية التركية والإسرائيلية لعبت دوراً أساسياً في هزيمة أذربيجان لأرمينيا في ناغورنو-كاراباخ مؤخراً. وهنا أوضح الكاتب التركي أنّ 60% من الأنظمة التكنولوجية والأسلحة المتطورة التي استخدمتها أذربيجان كانت من "إسرائيل"، بما فيها مسيّرات "هيرون" الاستطلاعية والمسيّرات المتفجرة من طراز "هاروب" وغيرها. وتابع غوركان قائلاً إنّ الإمدادات العسكرية الإسرائيلية لأذربيجان تواصلت عبر تركيا خلال الحرب، ما دفع أرمينيا إلى استدعاء سفيرها إلى إسرائيل.وعلى عكس أرمينيا المفتقرة للموارد الطبيعية والقوة الاقتصادية، يجعل قرب أذربيجان من إيران وثرواتها بموارد الغاز والنفط منها شريكاً جذاباً بالنسبة إلى "إسرائيل"، بحسب غوركان. وتابع قائلاً: "لا تملك إسرائيل حتى سفارة في أرمينيا، بل تركز سياسة القوقاز خاصتها حول أذربيجان (..)"، مضيفاً أنّ "إسرائيل" كانت بين أوائل "الدول" التي اعترفت باستقلال أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.إلى ذلك، لم يستبعد غوركان أن يؤدي التطبيع التركي-الإسرائيلي إلى تعاون في مجال الطاقة بل ربما إلى اتفاقية ثنائية لترسيم المناطق البحرية في شرق المتوسط، قائلاً: "من شأن أرجحية مماثلة أن تزعزع التوازن الجيوسياسي في المنطقة، لا سيما بالنسبة إلى اليونان والقبارصة اليونانيين".وفي سياق متصل، اعتبر غوركان أن تركيا ستحقق مكسباً نتيجة تطبيع العلاقات مع الاحتلال، إذ يمكن لتبادل المعلومات الاستخباراتية أن يفيدها في ظل قتالها مع الأكراد المتمركزين في كردستان، وهي منطقة تتمتع فيها "إسرائيل" بوجود استخباراتي واقتصادي قوي.غوركان الذي شدّد على تأثير توازنات السياسية الواقعية في التقارب التركي-الإسرائيلي، توقع أن يكون الطريق إلى التطبيع شائكاً، متحدثاً عن مقاربة الرئيس التركي "الشخصية بشكل مفرط" للسياسة الخارجية، ونفور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصريح من أردوغان.