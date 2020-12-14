أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، هي الأولى بعد أول انتخابات تجري في عهده.وذلك بحسب مانقلت وكالة "رويترز".وتضمنت الحكومة الجديدة وفقا لمركز التواصل الحكومي، التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تغييرات واسعة أهمها تعيين وزير التربية والتعليم العالي الأسبق محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط خلفا لخالد الفاضل.كما تم تعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفا لبراك الشيتان والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع خلفا للشيخ أحمد منصور الصباح.