الإمارات تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد

باشرت الإمارات اليوم حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد أيام من تسجيل الدولة الخليجية رسميا للقاح شركة "سينوفارم" الصينية. بحسب ما نشرت وكالة "فرنس برس".





والإمارات واحدة من أولى دول العالم التي بدأت حملة التطعيم الجماعي.