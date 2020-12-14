16
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"التوأميات" ظاهرة تزين سماء الشرق الأوسط الليلة.. اليكم تفاصيل آخر كسوف في 2020
Lebanon 24
14-12-2020
|
13:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد سماء العالم العربي الليلة ظاهرة فلكية تحدث مرة واحدة من كل عام في نفس الوقت، وهي تعد ملكة زخات الشهب، وتصل ذروتها إلى 120 شهاب/ الساعة، كما تبلغ سرعة شهب التوأميات 35 كم في الثانية، كما تظهر هذه الظاهرة كل عام ما بين الـ7 إلى 17 من كانون الاول.
وأوضح عصام جودة، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك أن سبب تسمية هذه الزخات بالتوأميات لانطلاق هذه الزخات من نقطة وهمية في مجموعة التوأمين، ويرجع سبب ظهور هذه الشهب إلى الكويكب "فيثون" الذي تنفلت منه حبيبات غبارية التي تتجه نحو الأرض، وبمجرد دخولها الغلاف الجوي تحترق مكونة هذه الشهب.
وأضاف جودة أن هذه الظاهرة يمكن رصدها بالعين المجردة وليس لها أي تأثير ضار على العين، كما يفضل رصدها خارج المدن والأماكن التي تنتشر فيها الأضواء والمباني العالية والتلوث، لذلك تعد الصحراء والأماكن الطبيعية هي الأفضل للرصد لإمكانية رؤية الشهب أكثر وضوحاً، ويمكن رصدها من أي دولة في الشرق الأوسط بشكل واضح بداية من الـ10 مساء، وتتزايد الشهب حتى حتى فجر يوم الاثنين.
ويعتبر هذا الكسوف آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال عام 2020.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
كومندوس إسرائيلي على شاطئ الجية.. هذا ما حصل بالتفصيل منذ أسبوعين
Lebanon 24
كومندوس إسرائيلي على شاطئ الجية.. هذا ما حصل بالتفصيل منذ أسبوعين
06:51 | 2020-12-14
14/12/2020 06:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجاران يهزّان صور... إليكم التفاصيل (صور)
Lebanon 24
انفجاران يهزّان صور... إليكم التفاصيل (صور)
21:23 | 2020-12-13
13/12/2020 09:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
14/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت "حزب الله" وصواريخه الكاسحة.. الضباط الإسرائيليون يستعدون
Lebanon 24
مفاجآت "حزب الله" وصواريخه الكاسحة.. الضباط الإسرائيليون يستعدون
06:14 | 2020-12-14
14/12/2020 06:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
09:16 | 2020-12-14
14/12/2020 09:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:00 | 2020-12-14
تحول تاريخي.. محطات مهمة في العلاقة الأميركية السودانية
20:30 | 2020-12-14
بومبيو يدين الإعدام "الهمجي" للمعارض الايراني روح الله زم
20:00 | 2020-12-14
ترامب يعلن عن إعطاء أول جرعة في حملة التطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة
19:40 | 2020-12-14
لاجئون في مخيم للروهينغا في بنغلادش: "نحن بشر ولدينا أحلام أيضاً"
19:30 | 2020-12-14
لأول مرة... أميركا تحمّل طهران مسؤولية خطف ووفاة ليفينسون وهكذا ردّت!
19:00 | 2020-12-14
الإمارات ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
فيديو
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
21:00 | 2020-12-14
14/12/2020 21:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
15:00 | 2020-12-14
14/12/2020 21:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
14/12/2020 21:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact