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افتتاح قنصلية البحرين في مدينة العيون المغربية

Lebanon 24
14-12-2020 | 18:00
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دشنت مملكة البحرين، الاثنين، قنصليتها في مدينة العيون بالصحراء المغربية، لتكون ثاني دولة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد الإمارات. وشارك حفل افتتاح القنصلية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

وقال بوريطة في كلمة أثناء افتتاح القنصلية إن علاقات المملكتين "تقوم على أسس الإخاء والتضامن"، وأشاد بالبحرين التي "وقفت دوما إلى جانب المغرب".

وأضاف بوريطة أن "افتتاح القنصلية البحرينية في العيون يمثل تجسيدا لمبدأ التضامن بين البلدين". ورد الزياني بالقول إن "البحرين ترغب في توطيد دعائم التعاون مع المغرب"، معتبرا افتتاح قنصلية بحرينية في العيون "خطوة تاريخية".

وأضاف وزير خارجية البحرين: "نضع اليوم لبنة إضافية في صرح التعاون مع المغرب".

ونشر حساب "الدبلوماسية المغربية" التابع لوزارة الخارجية المغربية صورا من حفل افتتاح القنصلية.

 وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما، الأحد، بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أن إنشاء القنصلية "خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل واحترام الشرعية الدولية".

وكانت الإمارات افتتحت في مطلع تشرين الثاني الماضي قنصليتها في العيون، لتصبح أول دولة عربية تدشن بعثة دبلوماسية في الأقاليم الصحراوية الجنوبية.

وفي وقت لاحق من تشرين الثاني الماضي، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لنظيره المغربي محمد السادس، عن رغبة بلاده في فتح قنصلية بمدينة العيون.

وقبل أيام أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، وقررت فتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء.
المصدر: سكاي نيوز
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