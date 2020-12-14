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لأول مرة... أميركا تحمّل طهران مسؤولية خطف ووفاة ليفينسون وهكذا ردّت!

Lebanon 24
14-12-2020 | 19:30
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فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين كبيرين في جهاز الاستخبارات الإيرانية، محمد باصري، وأحمد خزائي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض العقوبات على هذين الشخصين للاشتباه بضلوعهما في قضية خطف الضابط السابق في مكتب المباحث الفدرالي "إف بي أي"، بوب ليفينسون، قبل 13 عاما.

ويعمل بصري (48 عاما) وخزائي (60 عاما) الذي يعرف أيضا باسم قاضي أحمد، في جهاز الأمن والاستخبارات الإيراني.

وهذه أول مرة تحمل فيها الولايات المتحدة، طهران، مسؤولية "خطف" الأميركي ليفنسون "ووفاته على الأرجح".

وفقد ليفنسون في العام 2007 في ظروف غامضة.

وكانت محكمة أميركية، قد قضت بتغريم الحكومة الإيرانية أكثر من 1.4 مليار دولار في تشرين الاول الماضي، تعويضا لعائلة ليفينسون.

وقال قاضي المحكمة الجزائية، تيموثي كيلي، إنه تبنى توصية خبير خاص بمنح أسرة روبرت ليفينسون 107 ملايين دولار تعويضا، وحكم القاضي بتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار.

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