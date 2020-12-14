عربي-دولي

بومبيو يدين الإعدام "الهمجي" للمعارض الايراني روح الله زم

Lebanon 24
14-12-2020 | 20:30
A-
A+
Doc-P-774977-637435690310968798.jpg
Doc-P-774977-637435690310968798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إعدام المعارض الإيراني، روح الله زم، الذي كان يدير قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف إعدامه بـ "الهمجي".

وكتب بومبيو في تغريدة، أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الإعدام غير العادل والهمجي لروح الله زم، الصحفي الإيراني الذي خطف خارج البلاد على يد النظام".

وعاش زم في المنفى في فرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثوري الإيراني، في ظروف غامضة.

وأُعلن توقيفه في 2019، لكن إيران لم تحدد لا مكان ولا زمان اعتقاله، متهمة المعارض الأربعيني بأنه "مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم" من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

كان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق "تلغرام" للتراسل تحمل اسم "آمَد نيوز" وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017-2018

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-12-14
23:58 | 2020-12-14
23:30 | 2020-12-14
23:00 | 2020-12-14
22:30 | 2020-12-14
22:00 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website