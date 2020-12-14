بومبيو يدين الإعدام "الهمجي" للمعارض الايراني روح الله زم

دان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إعدام المعارض الإيراني، روح الله زم، الذي كان يدير قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف إعدامه بـ "الهمجي".
وكتب بومبيو في تغريدة، أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الإعدام غير العادل والهمجي لروح الله زم، الصحفي الإيراني الذي خطف خارج البلاد على يد النظام".
وعاش زم في المنفى في فرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثوري الإيراني، في ظروف غامضة.
وأُعلن توقيفه في 2019، لكن إيران لم تحدد لا مكان ولا زمان اعتقاله، متهمة المعارض الأربعيني بأنه "مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم" من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.
كان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق "تلغرام" للتراسل تحمل اسم "آمَد نيوز" وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017-2018