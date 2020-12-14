بومبيو يدين الإعدام "الهمجي" للمعارض الايراني روح الله زم

دان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إعدام المعارض الإيراني، روح الله زم، الذي كان يدير قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف إعدامه بـ "الهمجي".

وكتب بومبيو في تغريدة، أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الإعدام غير العادل والهمجي لروح الله زم، الصحفي الإيراني الذي خطف خارج البلاد على يد النظام".