السعودية.. "كورونا" تحت السيطرة والأولوية في اللقاح لكبار السن

قال مسؤولون في المملكة العربية السعودية، الأحد، أنّ فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة في بلدهم، وفق ما ذكر موقع "arabnews" الإلكتروني.



وتشهدُ المملكة تراجعاً في عدد الإصابات اليومية بـ"كورونا"، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي: "نحن من الدول التي لديها رقابة ملحوظة وتراجع في عدد الحالات".



ولفت العبد العالي إلى أنه "لدى المملكة الآن سيطرة أكبر على الوباء"، مشيراً إلى أنّ "هذا الإنجاز إلى التزام المجتمع بالإجراءات التي تمّ وضعها".



ومن المقرر وصول الدفعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد "كورونا" إلى المملكة خلال أيام، وقد أكّد العبد العالي أنّ الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، تطبق إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية اللقاحات قبل السماح لها، مشيراً إلى أن "الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد لقاح فيروس كورونا، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها الهيئة وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي"، وفق ما ذكرت وكالة "واس" السعودية.

وقال العبد العالي: "كثير من البشائر في التقارير المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، ونذكّر بأن العالم يتعامل مع هذا الشأن بالكثير من العزيمة والأمل، ولا يوجد أي تنازلات أو مجاملات في هذا الصدد، ونأمل مواصلة الجهود واستمرار مسؤوليات الجميع واستشعار قيمة هذه اللقاحات".



وأشار إلى أن وزارة الصحة تُقدّر أن يمر أفراد المجتمع في هذه المرحلة بشيء من المخاوف والتساؤلات حول فاعلية وأمان اللقاحات، وفي نفس الوقت تذكّر الوزارة الجميع بأن الجهات الرسمية بمنصاتها وحساباتها الرسمية هدفها صحة الجميع وأول من يتواصل لتفنيد أي مغالطات أو شائعات.



وشدّد العبد العالي على أنّ "أخذ اللقاحات يسهم في حفظ الحياة وحماية المجتمعات والمحافظة على الصحة العامة"، مشيراً إلى أنه "بإمكان كل شخص الحصول على اللقاح دون الحاجة لإجراء فحوصات مسبقة".



وأوصت وزارة الصحة السعودية بالحرص على الحصول على اللقاح، ومن جملة من توصيهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجدداً. وقال العبد العالي: "سيكون الحصول على اللقاح بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها، والأولوية في أخذ اللقاح ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".



من جهته، قال نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، قرار موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتك، يأتي بعد مراجعة البيانات المقدمة من جميع جوانبها الفنية والعلمية"، مشيراً إلى أنه تبين أن اللقاح آمن وفعال ضدّ الفيروس.