عربي-دولي

إصابات "كورونا" تتفاقم في ألمانيا.. واستعدادات لإغلاق وطني صارم

Lebanon 24
14-12-2020 | 23:30
A-
A+
Doc-P-774981-637435694702446703.jpg
Doc-P-774981-637435694702446703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أنّ انتشار فيروس "كورونا" في بلاده بات خارج السيطرة، إذ أنه خلال الأيام الماضية، شهدت ألمانيا ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحتى الآن، فقد بلغ عدد إصابات "كورونا" في ألمانيا 1,338,483، في حين أن عدد الوفيات وصل إلى 22,406، وذلك وفقاً لبيانات موقع "worldometers" الإلكتروني.

وإزاء ذلك، قررت الحكومة الألمانية فرض إغلاق وطني صارم، ويستمر خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد. ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فإنّ الإغلاق سيبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 16 كانون الأول، وسيستمر حتى 10 كانون الثاني.

ومن المقرر إغلاق المدارس ورياض رعاية الأطفال ليحصل الأطفال على الرعاية المطلوبة في المنزل، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد لأكثر من 3 أسابيع.

وأرجعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الارتفاع "الملحوظ" في الاتصال الاجتماعي وزيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا"، إلى خروج المواطنين للتسوق استعداداً لاحتفالات عيد الميلاد.

وأعلنت ميركل عن هذه الخطوة بعد اجتماعها بزعماء الولايات الـ16 في البلاد، قائلة إن هناك "حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات". ومع هذا، فقد حثت الحكومة الشركات على السماح للموظفين بالعمل من المنزل.

وقال وزير المالية أولاف شولتز، إن الشركات المتضررة ستتلقى دعماً حكومياً شهرياً يصل إلى 500 ألف يورو.

وستتولى دور رعاية كبار السن إجراء اختبارات فيروس كورونا، في وقتٍ تقرر منع احتفالات العام الجديد وبيع الألعاب النارية.

وبالنسبة للتجمعات المنزلية، الحد الأقصى المسموح به هو خمسة أشخاص فقط من أسرتين داخل منزل واحد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-12-14
23:58 | 2020-12-14
23:00 | 2020-12-14
22:30 | 2020-12-14
22:00 | 2020-12-14
21:30 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website