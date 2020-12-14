عربي-دولي

الصين: مسألة اعتقال صحفية بلومبيرغ "شأن داخلي"

Lebanon 24
14-12-2020 | 23:59
A-
A+
Doc-P-774986-637435697644159227.JPG
Doc-P-774986-637435697644159227.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الصين أنّ أمر اعتقال صحفية صينية تعمل لحساب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية في الصين، هو "شأن داخلي"، محذرة من أي تدخل في هذه المسألة، وفق ما ذكرت شبكة "BBC".

وقبل أيام، اقتاد عناصر من الشرطة يرتدون لباساً مدنياً، الصحفية هايز فان، من منزلها في بكين، وقد جاء ذلك على خلفية شبهات بمشاركتها في أنشطة تعرّض الأمن القومي للخطر.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا بكين للإفراج عن جميع الصحافيين الموقوفين في إطار قضايا مرتبطة بعملهم.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "ينبغي الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص الموقوفين والمسجونين (في قضايا) مرتبطة بعملهم كصحافيين".

وأشار البيان إلى أنّ صحافيين آخرين أو مواطنين صينيين اختفوا هذا العام، أو أوقفوا أو اضطهدوا بسبب تغطيتهم أحداثاً.

وفي ما يخصّ قضية فان، فقد قال البيان: "ننتظر من سلطات بكين أن تمنحها رعاية طبية إذا لزم الأمر والوصول إلى محام من اختيارها وامكانية التواصل مع عائلتها".

من جهتها، ردّت السفارة الصينية في بروكسل على المناشدات الأوروبية، مشيرة إلى أنّ "فان مشتبه بها في الإنخراط بأنشطة إجرامية تعرض الأمن القومي للخطر"، مشيرة إلى أن هذه القضية هي مسألة صينية بشكل كامل، ولا يحق لأي دولة أو منظمة التدخل.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" أعربت عن "قلقها الشديد" بشأن فان مضيفةً أنها تحاول "الحصول على مزيد من المعلومات".

ويُحظر على المواطنين الصينيين العمل كمراسلين لمؤسسات إعلامية أجنبية في بلادهم، لكن يسمح لهم بوظائف كمساعدين في تحرير الأخبار وغيرها.

وساهمت فان التي انضمت الى بلومبرغ العام 2017 في العديد من التقارير الاقتصادية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:58 | 2020-12-14
23:30 | 2020-12-14
23:00 | 2020-12-14
22:30 | 2020-12-14
22:00 | 2020-12-14
21:30 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website