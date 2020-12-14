14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
كاليفورنيا.. تعيين إمام مسلم في برلمان الولاية للمرة الأولى
Lebanon 24
14-12-2020
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، عن تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك للمرة الأولى.
ووفقاً لبيان صادر عن المجلس، فإنّ رئيس برلمان الولاية أنطوني ريندون، قام بتعيين الإمام محمد ياسر خان موظفاً دينياً في البرلمان.
وأشار المجلس في بيان إلى أنّ ياسر خان هو أول إمام مسلم يجري تعيينه في برلمان الولاية الأمريكية، ومن المحتمل أن يكون أول موظف ديني مسلم في أي هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.
وذكر مجلس العلاقات الإسلامية أنّ هناك الآلاف من سكان كاليفورنيا سيستفيدون من خدمات الإمام ياسر خان، مشيراً إلى إن وجوده في البرلمان سيكون مصدر إلهام للعديد من المواطنين.
وولد خان ونشأ في سكرامنتو وتخرج من جامعة جنوب إفريقيا الإسلامية، وهو مؤسس منظمة المصباح غير الحكومية التي تدعم عائلات المهاجرين، وما زال رئيس مجلس المنظمات الإسلامية بمدينة ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا، وعمل أيضاً موظفاً دينياً في سجن المنطقة والمستشفى.
أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، عن تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك للمرة الأولى.
من جهته، قال أنطوني ريندون في بيان: "يعتبر الإمام ياسر خان مثالاً للتنوع الكبير في كاليفورنيا. لقد رأيت نمو المجتمع الإسلامي في منطقتي الخاصة، وأصبحت قريباً من كل من القادة الدينيين والمدنيين ومنهم خان الذي يُظهر رغبة قوية في المساهمة في إحداث التنمية الحيوية والمدنية لكاليفورنيا، وهو بالفعل فعل ذلك بطرق عدة"، وفق ما أوردت شبكة "CNN".
بدوره، علق ياسر خان على خطوة تعيينه بالقول: "لقد سمح لي الله أن أكون هنا وأنا ممتن ومتواضع لاختياري لهذا الدور، آمل أن تكون هذه خطوة بالنسبة للأئمة الآخرين والزعماء الإسلاميين الآخرين في البلاد لتولي مناصب حتى نتمكن من التواصل مع مجتمعاتنا المحلية على مستوى المقاطعة والمدينة والولاية والمستوى الفيدرالي".
تابع
الأكثر قراءة
كومندوس إسرائيلي على شاطئ الجية.. هذا ما حصل بالتفصيل منذ أسبوعين
Lebanon 24
كومندوس إسرائيلي على شاطئ الجية.. هذا ما حصل بالتفصيل منذ أسبوعين
06:51 | 2020-12-14
14/12/2020 06:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
14/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت "حزب الله" وصواريخه الكاسحة.. الضباط الإسرائيليون يستعدون
Lebanon 24
مفاجآت "حزب الله" وصواريخه الكاسحة.. الضباط الإسرائيليون يستعدون
06:14 | 2020-12-14
14/12/2020 06:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
09:16 | 2020-12-14
14/12/2020 09:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
21:10 | 2020-12-14
14/12/2020 09:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2020-12-14
الصين: مسألة اعتقال صحفية بلومبيرغ "شأن داخلي"
23:58 | 2020-12-14
تركيا: لن نتخلى عن "حقوقنا" شرقي المتوسط
23:30 | 2020-12-14
إصابات "كورونا" تتفاقم في ألمانيا.. واستعدادات لإغلاق وطني صارم
23:00 | 2020-12-14
الأرقام تكشف: التدخين يتسبب في هلاك 8 ملايين شخص سنوياً
22:00 | 2020-12-14
بعد الخروج من شينجيانغ.. أسرة من الإيغور تجتمع من جديد في أستراليا
21:30 | 2020-12-14
السعودية.. "كورونا" تحت السيطرة والأولوية في اللقاح لكبار السن
فيديو
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
21:00 | 2020-12-14
15/12/2020 02:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
15:00 | 2020-12-14
15/12/2020 02:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
15/12/2020 02:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact