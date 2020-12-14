كاليفورنيا.. تعيين إمام مسلم في برلمان الولاية للمرة الأولى





ووفقاً لبيان صادر عن المجلس، فإنّ رئيس برلمان الولاية أنطوني ريندون، قام بتعيين الإمام محمد ياسر خان موظفاً دينياً في البرلمان.



وأشار المجلس في بيان إلى أنّ ياسر خان هو أول إمام مسلم يجري تعيينه في برلمان الولاية الأمريكية، ومن المحتمل أن يكون أول موظف ديني مسلم في أي هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.



وذكر مجلس العلاقات الإسلامية أنّ هناك الآلاف من سكان كاليفورنيا سيستفيدون من خدمات الإمام ياسر خان، مشيراً إلى إن وجوده في البرلمان سيكون مصدر إلهام للعديد من المواطنين.



وولد خان ونشأ في سكرامنتو وتخرج من جامعة جنوب إفريقيا الإسلامية، وهو مؤسس منظمة المصباح غير الحكومية التي تدعم عائلات المهاجرين، وما زال رئيس مجلس المنظمات الإسلامية بمدينة ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا، وعمل أيضاً موظفاً دينياً في سجن المنطقة والمستشفى.



أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، عن تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك للمرة الأولى. أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، عن تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك للمرة الأولى.ووفقاً لبيان صادر عن المجلس، فإنّ رئيس برلمان الولاية أنطوني ريندون، قام بتعيين الإمام محمد ياسر خان موظفاً دينياً في البرلمان.وأشار المجلس في بيان إلى أنّ ياسر خان هو أول إمام مسلم يجري تعيينه في برلمان الولاية الأمريكية، ومن المحتمل أن يكون أول موظف ديني مسلم في أي هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.وذكر مجلس العلاقات الإسلامية أنّ هناك الآلاف من سكان كاليفورنيا سيستفيدون من خدمات الإمام ياسر خان، مشيراً إلى إن وجوده في البرلمان سيكون مصدر إلهام للعديد من المواطنين.وولد خان ونشأ في سكرامنتو وتخرج من جامعة جنوب إفريقيا الإسلامية، وهو مؤسس منظمة المصباح غير الحكومية التي تدعم عائلات المهاجرين، وما زال رئيس مجلس المنظمات الإسلامية بمدينة ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا، وعمل أيضاً موظفاً دينياً في سجن المنطقة والمستشفى.أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، عن تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك للمرة الأولى.

من جهته، قال أنطوني ريندون في بيان: "يعتبر الإمام ياسر خان مثالاً للتنوع الكبير في كاليفورنيا. لقد رأيت نمو المجتمع الإسلامي في منطقتي الخاصة، وأصبحت قريباً من كل من القادة الدينيين والمدنيين ومنهم خان الذي يُظهر رغبة قوية في المساهمة في إحداث التنمية الحيوية والمدنية لكاليفورنيا، وهو بالفعل فعل ذلك بطرق عدة"، وفق ما أوردت شبكة "CNN".



بدوره، علق ياسر خان على خطوة تعيينه بالقول: "لقد سمح لي الله أن أكون هنا وأنا ممتن ومتواضع لاختياري لهذا الدور، آمل أن تكون هذه خطوة بالنسبة للأئمة الآخرين والزعماء الإسلاميين الآخرين في البلاد لتولي مناصب حتى نتمكن من التواصل مع مجتمعاتنا المحلية على مستوى المقاطعة والمدينة والولاية والمستوى الفيدرالي".