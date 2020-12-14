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لاجئون في مخيم للروهينغا في بنغلادش: "نحن بشر ولدينا أحلام أيضاً"

Lebanon 24
14-12-2020 | 19:40
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يعدّ مخيم كاتوبولونغ في بنغلادش، واحداً من المخيمات التي يتمّ فيها تجميع لاجئين من الروهينغا، وسط ظروف قاسية، وفي بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
ويعتبر هذا المخيم الأكثر إكتظاظاً، فهو يضمّ نحو مئة ألف نسمة من الروهينغا، فيما مساحته لا تتعدى الأربعة كيلومترات. وفقط يمكن للروهينغا هنا التنقل داخل المخيم، الذي قامت السلطات في بنغلادش بوضح سياج حوله، فالخروج من هنا ليس مسموحاً، ومع مرور الوقت تتزايد القيود في المخيم.
 
 
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