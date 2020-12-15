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‎الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

Lebanon 24
15-12-2020 | 08:00
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دانت الإمارات، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالسعودية، باستخدام زورق مفخخ.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات "تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

 

وجددت الإمارات "تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت تعرض سفينة لنقل الوقود في جدة لهجوم إرهابي بقارب مفخخ، صباح الاثنين، مؤكدة أنه لم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إن "سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في الفرضة المخصصة لتفريغ الوقود في جدة، تعرضت في الدقائق الأولى من صباح الاثنين لهجوم بقارب مفخخ نتج عنه اشتعال حريق صغير".

 

وأوضح المصدر: "تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته".

 

وشجب المصدر الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه "يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية شمالي جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان".

 

وأكد أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية تتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".

 

وشدد على "خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية وأمن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض لكوارث بيئية كبرى يمكن أن تنجم عن تسرب البترول أو المنتجات البترولية".

 

المصدر: سكاي نيوز
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