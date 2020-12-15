عربي-دولي

غوتيريش يقترح مبعوثا لليبيا وآخر للشرق الأوسط

Lebanon 24
15-12-2020 | 08:30
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قال دبلوماسيون، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط في صراعي ليبيا والشرق الأوسط، وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن أن يعطي الضوء الأخضر بشأنهما اليوم الثلاثاء، بعد شهور من التأخير.
وطرح غوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء اليوم الثلاثاء، فسيتم إقرار تعيينهما وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة، وآخر يركز على الوساطة في الصراع، وفقا لرويترز.

ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في أيلول. وبحسب خطابات اقترح غوتيريش في ذلك الوقت الدبلوماسي البلغاري ملادينوف لمهمة ليبيا في الشهر الماضي ورشح يوم الجمعة فنيسلاند المبعوث النرويجي الخاص الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ عام 2015.
المصدر: سبوتنيك
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