مقتل نائب حاكم كابول في انفجار في أفغانستان

اكد مسؤولون أمنيون ان انفجارا وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم أودى بحياة نائب حاكم المدينة، محبوب الله محبي، كما اعلنت "وكالة رويترز".وأوضح المسؤولون أن "الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة نائب الحاكم الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.وكان أحد ممثلي الادعاء في الحكومة الأفغانية قد لقي حتفه الأسبوع الماضي في شرق كابول بينما كان في طريقه إلى عمله.