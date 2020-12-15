عربي-دولي

كم سيستغرق "تلقيح" دولة بأكملها ضد "كورونا"؟

Lebanon 24
15-12-2020 | 10:00
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كشف مسؤول طبي بريطاني بارز عن الفترة اللازمة لتطعيم كافة مواطني بريطانيا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي أنتجته شركتا "فايزر" و"بيونتك".

وبحسب السير جريمي فارار، مدير مجموعة "ويلكم ترست" للأبحاث، وعضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، فإن تطعيم مواطني بريطانيا باللقاح المعتمد ضد كوفيد-19، سيستغرق عاما كاملا.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن فارار قوله: "سيستغرق تلقيح مواطني المملكة المتحدة عاما كاملا على اعتبار تطعيم 1000 مركز يطعم كل منها 500 شخص يوميا، لمدة 5 أيام في الأسبوع، دون أي انقطاع في عمليات الإمداد والتسليم الخاصة باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين".
وكانت السلطات البريطانية قد بدأت في الثامن من كانون الأول، أكبر حملة تطعيمات في تاريخها، بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.
وباتت بريطانيا أول بلد في العالم يطعم سكانه باللقاح الذي أثبتت التجارب السريرية نجاحه بنسبة تزيد على 90 في المئة.

ويأمل البريطانيون أن تكون حملة التطعيمات هذه بداية النهاية للفيروس الذي شلّ الحياة في البلاد على نطاق واسع، بعد إصابة أكثر من 1.7 مليون بريطاني بـ"كوفيد 19".
واشترت الحكومة البريطانية 40 مليون جرعة تكفي لنحو 20 مليون شخص، لكون اللقاح يعطى على جرعتين تفصل بينهما 3 أسابيع.
وتلقى المنظمون لحملة التطعيم تقريرين عن "ردود فعل تحسسية محتملة"، من أشخاص شاركوا في اليوم الأول من برنامج التطعيم الشامل.
وأبلغت رئيسة وكالة التنظيم الطبي في المملكة المتحدة الدكتورة جون رين، عن ردود الفعل هذه، عندما أدلت بشهادتها الأربعاء أمام لجنة برلمانية.
وقالت رين: "نحن نبحث في حالتين من تقارير الحساسية. نحن علم من خلال التجارب السريرية المكثفة، أن هذه لم تكن مسألة خاصة".
وتابعت المسؤولة الصحية: "لكن إذا احتجنا إلى تعزيز نصيحتنا، فقد حصلنا الآن على هذه التجربة مع السكان الضعفاء، والمجموعات التي تم اختيارها كأولوية، فإننا نوصل هذه المشورة إلى الميدان على الفور".
وبلغ عدد سكان بريطانيا نحو 66 مليون نسمة في تموز 2020، بحسب "سي اي ايه فاكت بوك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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