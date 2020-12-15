عربي-دولي

دولة عربية تقطع العلاقات مع كينيا وتأمر بمغادرة الدبلوماسيين خلال 7 أيام

Lebanon 24
15-12-2020 | 10:30
A-
A+
Doc-P-775153-637436214558257843.jpg
Doc-P-775153-637436214558257843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا، وذلك في تصعيد لخلاف وقع الشهر الماضي عندما استدعى الصومال سفيره من نيروبي.

 

وقال وزير الإعلام الصومالي، عثمان دبي، إن بلاده "قطعت العلاقات مع جارتها كينيا بسبب تدخلها في الشؤون السياسية للصومال"، مؤكدا أن "الصومال سحب جميع دبلوماسييه من كينيا وأمر الدبلوماسيين الكينيين بمغادرة الصومال في غضون سبعة أيام"، حسب وكالة الأنباء الصومالية.

 

وجاء في البيان "تنظر الحكومة الفيدرالية إلى الشعب الكيني على أنه شعب يحب السلام والتعايش بين شعوب المنطقة ، وله علاقات عميقة مع الشعب الصومالي تقوم على حسن الجوار والتعاون لكن قيادة الحكومة الكينية تعمل اليوم على إبعاد الشعبين التي تربطهم المصالح المشتركة"، مضيفا "إن قرار الفيدرالية جاء ردا على التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية في سيادة بلادنا".

 

وأكدت الحكومة الصومالية، في ختام بينها، أن "الحكومة الفيدرالية ضمان استقلال وسيادة ووحدة الشعب الصومالي وفقًا للدستور الوطني والقوانين الدولية،و لن تتنازل الحكومة عن حرية واستقلال وسيادة الشعب الصومالي".

 

وكانت الصومال، أعلنت الشهر الماضي، طرد السفير الكيني لديها واستدعاء مبعوثها من نيروبي، على خلفية اتهامات للأخيرة بالتدخل في شؤونها الداخلية. وذكرت "رويترز"، أن الصومال أخذت هذه الخطوة بعد اتهامها كينيا بالتدخل في الانتخابات التي جرت في ولاية جوبالاند، وهي واحدة من الولايات الخمس الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2020-12-15
12:00 | 2020-12-15
11:30 | 2020-12-15
11:00 | 2020-12-15
10:00 | 2020-12-15
09:30 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website