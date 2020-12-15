عربي-دولي

مشكلة في بلد أوروبي.. سلالة جديدة وراء أسرع انتشار لكورونا

Lebanon 24
15-12-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-775160-637436234004338214.PNG
Doc-P-775160-637436234004338214.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت "العربية: في وقت تحاول فيه المملكة المتحدة حل أزمة فيروس كورونا المستجد وإيجاد آليات لتوزيع اللقاحات، اكتُشفت سلالة جديدة من الوباء في البلاد، والتي يعتقد أنها سبب الانتشار السريع للعدوى في جنوب شرقي إنكلترا تزامنا مع تشديد القيود على ملايين الأشخاص في لندن.

 

في التفاصيل، أشار وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إلى أنه تم العثور على حالات من السلالة الجديدة في 60 منطقة تقريبا، ومع ذلك شدد على أن المشورة السريرية تدل على أنه من غير المحتمل ألا تستجيب هذه الطفرة للقاح، حسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".

 

وفي إفادة لمجلس العموم، أمس الاثنين، أوضح هانكوك للنواب، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، وبفضل القدرة ذات المستوى العالمي في مجال الجينات، حددت السلطات نوعا جديدا من فيروس كورونا الذي قد يكون مرتبطا بأسرع انتشار في الجنوب الشرقي لإنكلترا.

 

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الوزير أن العاصمة وكذلك غالبية إسكس وأجزاء من هيرتفوردشاير، سيدخلون إلى المستوى الثالث من القيود اعتبارا من الأربعاء بعد ارتفاع في الحالات.

 

لا دليل

من جانبه، أوضح كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا، أنه لا يوجد دليل على أن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم تحديده في إنكلترا يسبب أعراضا أسوأ أو مختلفة.

 

وأضاف أن هناك العديد من السلالات. ويصادف أن هذا النوع لديه عدد من الطفرات أكثر من بعض السلالات الأخرى، ولهذا السبب أخذنا الأمر على محمل الجد"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

 

وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأعراض مختلفة لهذه السلالة، أو أن عملية الاختبار أو النتائج السريرية مختلفة.

 

تعليمات جديدة

ومع هذا التطور، من المفترض أن تدخل لندن وأجزاء من إيسكس وهيرتفوردشاير المرحلة الثالثة من الإغلاقات ابتداء من غد الأربعاء.

 

وستعني هذه الخطوة إغلاق الآلاف من المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة البريطانية ونواحيها، ولن يسمح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي.

 

ولن يسمح للمواطنين بالتجمع في المنازل أو الحدائق أو الأماكن العامة، حسب قوانين الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة.

 

كما سيحظر على الجماهير حضور مباريات كرة القدم مرة أخرى، بعد أن تم السماح لعدد معين منهم بحضور مباريات الفرق التي تخوض مبارياتها في لندن.

 

يذكر أن عدد الإصابات كان وصل إلى معدل 506 حالات لكل 100 ألف شخص في المدينة، وهي من أعلى معدلات الإصابة منذ تفشي الفيروس.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-12-15
23:30 | 2020-12-15
23:00 | 2020-12-15
22:30 | 2020-12-15
22:00 | 2020-12-15
21:30 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website