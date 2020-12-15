محلّل روسي: أميركا ستتفكّك كما حصل مع الاتحاد السوفييتي

ونقل موقع "عربي 21" عن المحلل الروسي ألكسندر نازاروف قوله إنّه لم يكن يتوقع الانتقال من الحرب الأهلية الباردة نحو الحرب الأهلية بهذه السرعة. بعد رفض 17 ولاية النتائج، والاحتجاج عليها، مشيراً إلى أن "هذا سيدفع إلى الطعن في شرعية المركز الفيدرالي نفسه، ورفض الإذعان للحكم بفوز بايدن".وأضاف: "لم يعد الانقسام يقتصر الآن على الأحزاب والمواطنين فحسب، وإنما أصبح كذلك انقساما على المستوى الإقليمي بين الكيانات الإدارية التي تضم نخبها وسلطاتها وحدودها الخاصة. وحين توفر الرغبة، على سبيل المثال، وفي حال الخسارة في الصراع السياسي، فإنه يمكن أن تتحول تلك الولايات في لمح البصر إلى دول ذات سيادة. ونتذكر كيف كان تصويت البرلمانات في الجمهوريات السوفييتية، التي كانت تمثل الاتحاد السوفييتي، كافياً لإعلان استقلال هذه الجمهوريات، في ظل ضعف المركز".وتابع: "بينما كنا نرى، حتى وقت قريب، مجرد إرهاصات واتجاهات لذلك، فنحن نرى الآن فعليا الآليات التي يتطور بها كل شيء. لكن السؤال هو متى سيتم تجاوز نقطة التحول في كل من هذه الاتجاهات؟".وقال نازاروف، إنّ "البيض سيتوقفون، على مدار العشرين عاماً المقبلة، في أن يحافظوا على كونهم الأغلبية في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، لن يتمكنوا من الحفاظ على كونهم الأغلبية في كل المنطقة المتاخمة للحدود مع المكسيك وعدد من الولايات الأخرى. فقد أصبح الانقسام غير الرسمي بعد الخطوة التي قامت بها ولاية تكساس رسمياً، ويمكن القول بأن هذا العامل قد أصبح جاهزاً بالفعل، ولا حاجة للانتظار لعشر سنوات".ولفت إلى أنّ ما أسماه "الكارثة الاجتماعية" ستقود إلى ثورات وتفكك الدول متعددة الجنسيات. فانهيار هرم الديون وظهور التضخم المفرط، الناجم عن طباعة البنك المركزي الأميركي لأموال غير مغطاة، هو عامل كاف لإحداث انهيار في الولايات المتحدة. لا يمكننا التأكد من أن انهيار هرم الديون مع الانهيار اللاحق للاقتصاد الأمريكي سيحدث بالتأكيد قبل عام 2030، لكن احتمال حدوث ذلك مرتفع للغاية.وقال إن الاقتصاد الصيني، أصبح بالفعل أكبر من الاقتصاد الأميركي من حيث القوة الشرائية، وفي مكان ما بين 2024 و2030، أو حتى قبل ذلك، سيصبح أكبر من الاقتصاد الأميركي من حيث القيمة الاسمية، بالدولار الأميركي. بعد ذلك، سيحل اليوان حتما محل الدولار كعملة عالمية، وسيكون لذلك عواقب مالية واقتصادية وعلى مستوى المعيشة في الولايات المتحدة. وإذا لم ينهر الاقتصاد الأميركي قبل ذلك بسبب انهيار هرم الديون، فإنه سينهار حتما عندما يحل اليوان محل الدولار كعملة عالمية.وقال المحلل الروسي، إنّ الولايات المتحدة الأميركية تخسر السباق الاقتصادي بالتأكيد، وأصبحت الفرصة الوحيدة لمنع ذلك هي استخدام الوسائل العسكرية، وفي أسرع وقت ممكن. ففي غضون عشر سنوات سيصبح الوقت متأخراً. وفي الوقت نفسه، ووفقاً لرئيس لجنة أركان القوات المسلحة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، فإن الصين ستلحق قريباً بواشنطن من حيث قدراتها العسكرية. ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنّ الصين تتوقع نفسها اللحاق بالقدرات العسكرية الأميركية بحلول عام 2035.وأضاف: "الاقتصاد الأميركي لن يكون قادراً على الصمود أمام أي حرب مع الصين الآن وليس غداً، فهو بالفعل غير مستقر للغاية، ولا يسير إلا بالقصور الذاتي، وبإيمان سكان العالم بقدسية الدولار الأميركي".