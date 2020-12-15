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عربي-دولي
"هل يحتاج بابا نويل إلى لقاح كورونا؟".. منظمة الصحة العالمية تجيب
Lebanon 24
15-12-2020
|
14:34
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طمأنت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أطفال العالم، إلى إن سانتا كلوز (بابا نويل) يتمتع بمناعة ضد فيروس كورونا وسيكون بالتالي قادرا على تقديم الهدايا للأطفال في ليلة 24 إلى 25 كانون الاول المقبل.
وقالت المشرفة على إدارة الجائحة في المنظمة ماريا فان كيركوف: "أتفهم القلق على سانتا كلوز لأنه كبير السن"، وهو بالتالي من فئة عمرية يشكل الوباء خطرا أكبر عليها.
وأضافت: "أستطيع أن أقول لكم إن سانتا كلوز محصن ضد هذا الفيروس"، مشيرة إلى أنها أجرت معه محادثة قصيرة.
وتابعت العالِمَة قائلةً: "إنه في حال جيدة جدا، وكذلك السيدة كلوز، وهما مشغولان للغاية في الوقت الراهن".
وطمأنت فان كيركوف أيضا الأطفال الذين يتساءلون هل تأثر سانتا كلوز هو الآخر بالقيود على السفر إلى بعض الدول. وأكدت أنه "سيكون قادرا على دخول المجال الجوي والخروج منه" وفق رغبته، وسيستطيع بالتالي "توزيع هداياه".
لكنّ فان كيركوف حرصت على أن تقرن الأخبار المفرحة للأطفال بنصائح تتعلق بالإجراءات الوقائية.
وشددت على أهمية "أن يفهم جميع أطفال العالم ضرورة التقيّد التام بالتباعد الجسدي بينهم وبين سانتا كلوز".
ودعت الخبيرة الأطفال إلى أن يأووا إلى الفراش "باكرا عشية عيد الميلاد"، علما أنها هي نفسها أم لولدين صغيرين، مكررة أن "سانتا كلوز سيكون قادرا على السفر حول العالم لتقديم هداياه".
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