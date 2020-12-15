عربي-دولي

الولايات المتحدة تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية

Lebanon 24
15-12-2020 | 18:07
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن صنفت جماعة "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية. وصنفت الولايات المتحدة الجماعة وقالت إنها تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

يشار إلى أن السلطات في البحرين، صنفت "سرايا المختار" وهي تنظيم شيعي مسلح، كتنظيم إرهابي، في مارس 2012.

وتأسس تنظيم "سرايا المختار" في البحرين في يوليو 2011.

جدير بالذكر أن "وحدة الاختراق والتجسس" التابعة لـ"سرايا المختار" تمكنت في العام 2017 من اختراق الحساب الرسمي لوزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ونشر المخترقون على حساب الوزير الرسمي حينها، تهديدات طالت الأسر الحاكمة في البحرين والسعودية، كما وضعوا مجموعة من الفيديوهات والصور، تضمنت مشاهد من مواجهات مع قوات الأمن في البحرين، ومشاهد من خطابات للمعارض السعودي نمر باقر النمر، الذي أعدمته السعودية بداية العام 2016.

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