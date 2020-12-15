17
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بومبيو يتهم روسيا بزرع الفوضى في منطقة البحر المتوسط
Lebanon 24
15-12-2020
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، روسيا، بـ"تهديد الاستقرار في المتوسط" و"زرع الفوضى" في دول المنطقة.
وفي بيان عن "نفوذ روسيا في المتوسط"، رد وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته على نظيره الروسي سيرغي لافرورف "الذي اتهم الولايات المتحدة بممارسة ألعاب سياسية" في المنطقة، وقال: "السيد لافروف على خطأ ويحاول إعادة كتابة التاريخ".
واضاف عبر موقع "تويتر": "الحقيقة أن الولايات المتحدة تعمل في شكل فاعل مع الشركاء الإقليميين وتدعم العمليات السياسية برعاية الامم المتحدة في ليبيا".
وتابع: "من جهتها، تقوض روسيا السياسة الداخلية للدول في منطقة المتوسط وتدعم الرئيس السوري بشار الاسد وتغذي النزاع في ليبيا عبر مجموعات حليفة" لها.
وأورد بومبيو أيضا في بيانه أن "روسيا تواصل تهديد الاستقرار في المتوسط عبر استخدام أساليب عدة لنشر التضليل الاعلامي وتقويض السيادة الوطنية وزرع الفوضى والنزاعات واحداث انقسام في دول المنطقة".
وندد الوزير الاميركي بسلوك موسكو في ليبيا واليونان وسوريا، في اليوم نفسه الذي هنأ فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الديموقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية على دونالد ترامب.
ولم يتمكن الرئيس الاميركي المنتهية ولايته من الوفاء بوعده لجهة تحسين العلاقات مع روسيا، وخصوصا بعد اتهام موسكو بأنها تدخلت في انتخابات 2016 الرئاسية لضمان فوزه.
وانتظر بوتين ما يزيد على شهر بعد فوز بايدن ليوجه اليه التهنئة.
وكتب في برقية الى الرئيس الاميركي المنتخب اليوم، وفق بيان للكرملين: "أنا من جهتي مستعد للتعاون والتواصل معكم".
تابع
الأكثر قراءة
في العام 2021.. هذه الأبراج هي الاكثر حظًا على الصعيد المالي
Lebanon 24
في العام 2021.. هذه الأبراج هي الاكثر حظًا على الصعيد المالي
09:00 | 2020-12-15
15/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-15
15/12/2020 09:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
Lebanon 24
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
09:00 | 2020-12-15
15/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
22:03 | 2020-12-14
14/12/2020 10:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يُطاردها في كل مكان.. إعلامية لبنانية تبكي وتروي تفاصيل تعرضها للابتزاز والتهديد من معجب (فيديو)
Lebanon 24
يُطاردها في كل مكان.. إعلامية لبنانية تبكي وتروي تفاصيل تعرضها للابتزاز والتهديد من معجب (فيديو)
11:31 | 2020-12-15
15/12/2020 11:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:00 | 2020-12-15
مشكلة في بلد أوروبي.. سلالة جديدة وراء أسرع انتشار لكورونا
20:30 | 2020-12-15
فاوتشي يكشف عن موعد الوصول إلى مناعة القطيع..
19:30 | 2020-12-15
الخطوط العراقية تستأنف الرحلات الجوية إلى أوروبا
19:00 | 2020-12-15
نتنياهو يعين رئيسا جديدا للموساد... من هو؟
19:00 | 2020-12-15
محلّل روسي: أميركا ستتفكّك كما حصل مع الاتحاد السوفييتي
18:07 | 2020-12-15
الولايات المتحدة تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية
فيديو
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
Lebanon 24
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
18:00 | 2020-12-15
15/12/2020 21:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-15
15/12/2020 21:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها
Lebanon 24
الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها
14:18 | 2020-12-15
15/12/2020 21:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact