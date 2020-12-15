عربي-دولي

بومبيو يتهم روسيا بزرع الفوضى في منطقة البحر المتوسط

Lebanon 24
15-12-2020 | 20:00
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اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، روسيا، بـ"تهديد الاستقرار في المتوسط" و"زرع الفوضى" في دول المنطقة.

وفي بيان عن "نفوذ روسيا في المتوسط"، رد وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته على نظيره الروسي سيرغي لافرورف "الذي اتهم الولايات المتحدة بممارسة ألعاب سياسية" في المنطقة، وقال: "السيد لافروف على خطأ ويحاول إعادة كتابة التاريخ".

واضاف عبر موقع "تويتر": "الحقيقة أن الولايات المتحدة تعمل في شكل فاعل مع الشركاء الإقليميين وتدعم العمليات السياسية برعاية الامم المتحدة في ليبيا".

وتابع: "من جهتها، تقوض روسيا السياسة الداخلية للدول في منطقة المتوسط وتدعم الرئيس السوري بشار الاسد وتغذي النزاع في ليبيا عبر مجموعات حليفة" لها.

وأورد بومبيو أيضا في بيانه أن "روسيا تواصل تهديد الاستقرار في المتوسط عبر استخدام أساليب عدة لنشر التضليل الاعلامي وتقويض السيادة الوطنية وزرع الفوضى والنزاعات واحداث انقسام في دول المنطقة".

وندد الوزير الاميركي بسلوك موسكو في ليبيا واليونان وسوريا، في اليوم نفسه الذي هنأ فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الديموقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية على دونالد ترامب.

ولم يتمكن الرئيس الاميركي المنتهية ولايته من الوفاء بوعده لجهة تحسين العلاقات مع روسيا، وخصوصا بعد اتهام موسكو بأنها تدخلت في انتخابات 2016 الرئاسية لضمان فوزه.

وانتظر بوتين ما يزيد على شهر بعد فوز بايدن ليوجه اليه التهنئة.

وكتب في برقية الى الرئيس الاميركي المنتخب اليوم، وفق بيان للكرملين: "أنا من جهتي مستعد للتعاون والتواصل معكم".
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