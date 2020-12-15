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فاوتشي يكشف عن موعد الوصول إلى مناعة القطيع..

Lebanon 24
15-12-2020 | 20:30
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رجح مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إمكانية الوصول إلى "مناعة القطيع" بنهاية الربع الثاني من العام القادم، ولكن بشرط إقناع الناس بالحصول على اللقاح.

ولفت إلى أن  حوالي 75٪ إلى 80٪ من السكان في أميركا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع، مرجحا أن تبدأ مظاهر الحياة في العودة إلى طبيعتها في الخريف، في حال جرى التطعيم بلقاح كورونا على نطاق واسع.

وشدد فاوتشي على ضرورة اتباع الإجراءات الأساسية في الصحة العامة المتمثلة بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الحشود، وغسل الأيدي، موضحا أن معظم من ينقلون العدوى هم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19.

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