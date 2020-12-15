كشفت تقارير جديدة أنّ فغيني بريغوجين، المعروف بـ "طباخ بوتين" والذي يرأس مجموعة "الفاغنر"، سيدفع قرابة 500 ألف دولار لعميلين روسيين، كانت ليبيا أطلقت سراحهما مؤخراً بعد 18 شهراً من الاعتقال.





وقالت وسائل إعلام روسية الأسبوع الماضي أنّ مكسيم شوقلي ومترجمه سمير سيفان، أفرج عنهما في ليبيا يوم 10 كانون الأول الجاري بعد اعتقالهما في أيار 2019، وعادا إلى روسيا مؤخراً.



وأشارت شركة "كونكورد" المملوكة من "طباخ بوتين"، أنّ الأخير سيدعم كل واحد من الرجلين بمبلغ 18 مليون روبل (246420 دولاراً). وأشارت شركة "كونكورد" المملوكة من "طباخ بوتين"، أنّ الأخير سيدعم كل واحد من الرجلين بمبلغ 18 مليون روبل (246420 دولاراً).



وكانت ليبيا اعتقلت شوقلي وسفيان بتهمة التدخل بالانتخابات في البلاد، بينما كانا يعملان مع نجل الزعيم المخلوغ معمر القذافي.





وجعلت روسيا الإفراج عن الرجلين شرطاً لأي تحسن في العلاقات مع حكومة طرابلس المعترف بها دولياً.