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قريباً.. اجتماع للوكالة الأوروبية للأدوية بشأن لقاح فايزر

Lebanon 24
15-12-2020 | 23:30
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أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستجتمع في 21 كانون الأول، لإبداء الرأي بلقاح فايزر-بايونتيك ضدّ مرض كوفيد-19. وتكون الوكالة قدمت بذلك موعد الاجتماع الذي كان مقرراً في الأساس في 29 ديسمبر، وستعلن خلال هذا الاجتماع الترخيص للقاح فايزر-بايونتيك من عدمه على ما أوضحت الوكالة، مشيرةً إلى أنّها تلقت بيانات إضافية بهذا الخصوص.

وكانت ألمانيا أعلنت الثلاثاء أنها تراهن على صدور ترخيص من الاتحاد الأوروبي لهذا اللقاح ضد كورونا "قبل عيد الميلاد". وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان للصحافيين: "الهدف هو أنّ نحصل على الموافقة قبل عيد الميلاد... نريد أن نبدأ حملة التطعيم في ألمانيا قبل نهاية العام" الحالي.

وتمارس ألمانيا التي تواجه موجة ثانية من انتشار الفيروس، ضغوطا في الكواليس على الوكالة والاتحاد الاوروبي لتسريع عملية إصدار ترخيص للقاح الذي طوره المختبر الالماني بايونتيك بالتعاون مع العملاق الأميركي فايزر، كما أوردت صحيفة "بيلد".
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