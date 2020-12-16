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أميركا تجيز فحص الـ"20 دقيقة" المنزلي لكشف الإصابة عن كورونا

Lebanon 24
16-12-2020 | 07:03
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رخّصت الولايات المتحدة الثلاثاء بتسويق أول فحص منزلي سريع لكوفيد-19 سيُباع بدون وصفة طبية وتظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة.

وهذا الفحص الذي طوّرته شركة إليومي ومقرّها كاليفورنيا سيباع بحوالى 30 دولاراً. وتخطط الشركة لطرح ثلاثة ملايين وحدة منه في كانون الثاني 2021، وملايين أخرى في الأشهر اللاحقة.
وقال ستيفن هان، مفوّض الوكالة الأميركية للغذاء والدواء، إنّ ترخيص الاستخدام الطارئ يمثّل "معلماً رئيسياً".
وتابع "نحن نساعد في توسيع وصول الأميركيين إلى الفحوصات، وتقليل العبء على المختبرات وإمدادات الاختبار، وإعطاء الأميركيين المزيد من خيارات الاختبار من راحة وسلامة منازلهم".
ويعتمد الاختبار على رصد الأجسام المضادة، بمعنى أنه يعمل عن طريق الكشف عن جزيء سطحي لفيروس كورونا، على عكس فحص "بي سي آر" الأكثر شيوعاً والذي يبحث عن المادة الوراثية للفيروس.
وتشبه التكنولوجيا المستخدمة في هذا الفحص المنزلي تلك المستخدمة في اختبارات كشف الحمل المنزلية.
ولا يتضمن الاختبار المنزلي إدخال أداة التحليل بعمق في الأنف وبالتالي فهو أكثر راحة في الاستخدام الذاتي.

وذكرت وكالة الغذاء والدواء أنّ الفحص المنزلي حدّد بشكل صحيح 96 بالمئة من العيّنات الإيجابية و100 بالمئة من العيّنات السلبية لدى الأفراد الذين يعانون أعراض الإصابة بكورونا.
وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون أية أعراض، حدّد الاختبار بشكل صحيح 91 بالمئة من العيّنات الإيجابية و96 بالمئة من العيّنات السلبية.
وذكرت وكالة الغذاء والدواء أنّه بالنسبة للمرضى الذين ليس لديهم أعراض "يجب التعامل مع النتائج الإيجابية على أنها إيجابية بشكل افتراضي حتى يتمّ تأكيدها من خلال اختبار آخر في أسرع وقت ممكن".
وأضافت أنّ الأفراد الذين لديهم نتائج إيجابية يجب أن يعزلوا أنفسهم ويطلبوا رعاية إضافية من مقدّمي الرعاية الصحيّة، في حين أنّ الأشخاص الذين يعانون من أعراض سلبية ولكن يعانون من أعراض كوفيد-19 يجب عليهم أيضاً طلب المتابعة مع مقدّمي الرعاية الصحية الخاصين بهم.
ويتّصل الاختبار المنزلي بتطبيق على الهواتف الذكية للمستخدم لتفسير النتائج. ويستغرق صدور النتيجة أقلّ من 20 دقيقة وتظهر عبر التطبيق.
وطوّرت الشركة الاختبار بتمويل حكوميّ قدره 30 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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