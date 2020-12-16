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هل يُلغى حفل تنصيب بايدن؟

Lebanon 24
16-12-2020 | 08:00
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أعلنت اللجنة التي تخطط لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس انهما سيؤديان اليمين القانونية يوم 20 كانون الثاني المقبل على درج مبنى الكونغرس، لكن احتفالات التنصيب ستكون افتراضية بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19.

 

إلى ذلك، ذكرت اللجنة في بيان "سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس اليمين في مبنى الكابيتول خلال حفل تاريخي سيشمل بروتوكولات صحية وأمنية صارمة جداً".

 

واضافت أن "الحضور في الحفل سيكون محدودا للغاية وسيعاد تنظيم العرض الذي يليه"، وحثت الجمهور على تجنب الذهاب إلى واشنطن.

 

إلى ذلك، يُنظم الحفل عادة على درج مبنى الكونغرس أمام متنزه ناشونال مول. وبالمناسبة يتدفق كل أربع سنوات مئات الآلاف من المتفرجين إلى العاصمة الأميركية لمتابعته.

 

وفي كانون الثاني 2017، وقعت أول مواجهة بين دونالد ترامب ووسائل الإعلام التي تحدثت عن حشد أصغر بلا منازع من ذاك الذي أتى لحضور تنصيب باراك أوباما في عام 2009.

 

لكن الحفل يقام هذا العام في ظل وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة.

 

وقالت لجنة تنصيب الرئيس إنها تعمل من أجل ضمان احترام "التقاليد الأميركية المقدسة والتذكير بها مع الحفاظ على سلامة الأميركيين ومنع انتشار كوفيد-19".

 

وجرت الاستعانة بفريق من المحترفين لإنتاج الحدث و"اعتماد برنامج مبتكر يمنح الأميركيين الفرصة للمشاركة بأمان في حفل التنصيب".

 

وتحدث ماجو فارغيز المدير التنفيذي للجنة لصحيفة واشنطن بوست عن "النماذج التي رأيناها أثناء الوباء"، مثل الشاشات التي تُظهر المتفرجين في مباريات كرة السلة أو بث الأحداث من زوايا متعددة.

 

وما زال من غير المعروف إن كان ترامب سيحضر الحفل فيما يواصل إنكار هزيمته.

 

كما لم يؤكد الرئيس الجمهوري أنه سيستقبل جو وجيل بايدن في زيارتهما الرسمية للبيت الأبيض، كجزء من عملية انتقال السلطة.

المصدر: العربية
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